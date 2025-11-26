CINE CONCERT VIVE LE TEMPS D HIVER SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

CINE CONCERT VIVE LE TEMPS D HIVER

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4B Avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Ce programme hivernal propose cinq courts-métrages d’animations, mettant en scène des histoires touchantes de rencontres inattendues et d’amitiés extraordinaires. Les films explorent des thèmes variés, allant de la découverte d’une créature mystérieuse à des aventures joyeuses d’oursons, tout en réchauffant les cœurs face à l’hiver.

Dés 3 ans Tarif 4€

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4B Avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

This winter program features five animated shorts, telling touching stories of unexpected encounters and extraordinary friendships. The films explore a variety of themes, from the discovery of a mysterious creature to the joyful adventures of teddy bears, all the while warming hearts in the face of winter.

From age 3 Price 4€

