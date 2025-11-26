CINE CONCERT VIVE LE TEMPS D HIVER SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
CINE CONCERT VIVE LE TEMPS D HIVER SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste mercredi 25 février 2026.
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4B Avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-25 15:00:00
2026-02-25
Ce programme hivernal propose cinq courts-métrages d'animations, mettant en scène des histoires touchantes de rencontres inattendues et d'amitiés extraordinaires. Les films explorent des thèmes variés, allant de la découverte d'une créature mystérieuse à des aventures joyeuses d'oursons, tout en réchauffant les cœurs face à l'hiver.
Dés 3 ans Tarif 4€
This winter program features five animated shorts, telling touching stories of unexpected encounters and extraordinary friendships. The films explore a variety of themes, from the discovery of a mysterious creature to the joyful adventures of teddy bears, all the while warming hearts in the face of winter.
From age 3 Price 4€
