Ciné-concert « Voiliers en pêche » Musée maritime La Rochelle

Ciné-concert « Voiliers en pêche » Samedi 20 septembre, 15h00 Musée maritime Charente-Maritime

Gratuit.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Voiliers en pêche

Année 30-40

Alain Pichon , sociologue – Ingénieur SHS – Scénariste – Réalisateur

Ce documentaire à base d’archives , nous donne l’occasion de plonger au temps de la marine à voile quand les bateaux partaient, chargés d’une foule de marins. Thoniers, dragueurs, sardiniers, ligneurs, caseyeurs, goémoniers… Le film d’Alain Pichon détaille les techniques de pêche saisies par des cinéastes des années 1930, à commencer par les terre-neuvas.

Ce montage est une somme anthropologique qui nous renvoie avant l’arrivée des moteurs, qui vont révolutionner le monde de la pêche.

Bande son : « TRIO VAG ».

Musée maritime Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Tasdon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 28 03 00 https://museemaritime.larochelle.fr/ Le musée maritime propose trois espaces de visite où vous pourrez plonger au cœur d’un univers marin passionnant. Entrez sous les pavillons colorés du musée et découvrez les différents espaces d’exposition qui retracent l’histoire maritime de La Rochelle.

Parmi les huit navires de la flotte patrimoniale, vous pourrez monter à bord de certains bateaux emblématiques comme le France 1.

Aux côtés de cette frégate météorologique, l’Angoumois illustre la période de la pêche industrielle et le Saint-Gilles, les particularités des remorqueurs.

Sur les mêmes quais, le Joshua, le Manuel-Joël, le Capitaine de Frégate Leverger (canot SNSM) ainsi que des yachts classiques privés exceptionnels offrent aux visiteurs une expérience unique. Le hall intérieur dans l’ancien Encan expose quant à lui une collection unique en France de bateaux de petite plaisance et actuellement vous pourrez retrouver une exposition « Génération(s) Thalassa ».

© Cinémathèque de Bretagne