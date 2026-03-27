Ciné concert Youki Party Wooo! ZA l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Ciné concert Youki Party Wooo! ZA l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin dimanche 19 avril 2026.
Ciné concert Youki Party Wooo!
ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 17:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Youki Party Wooo, c’est un ciné-concert pour les enfants dès 3 ans. À l’écran, des films d’animation colorés et pleins d’imagination. En live, Le Club des Chats joue la musique et les bruitages. Animaux musiciens, objets qui s’animent, univers faits main en stop motion un format court et accessible pour découvrir le concert autrement, à partager en famille. .
ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr
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English : Ciné concert Youki Party Wooo!
L’événement Ciné concert Youki Party Wooo! Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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