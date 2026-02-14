Ciné-concerts – CRI Axe Sud, Tiers lieu culturel – Le Moulin, Roques

Ciné-concerts – CRI Axe Sud 26 et 27 mars Tiers lieu culturel – Le Moulin Haute-Garonne

4 € – achat au CRI Axe Sud ou le soir même au Moulin à partir de 19h, selon les places restantes. Paiement par chèque ou espèces avec appoint.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T20:00:00+01:00 – 2026-03-26T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T20:00:00+01:00 – 2026-03-27T21:00:00+01:00

Leurs créations musicales, parsemées d’improvisations, vont offrir au cinéma une dimension de spectacle vivant.

Boireau roi de la boxe, Lucien Nonguet, France, 1912

Little Moritz demande Rosalie en Mariage, Roméo Bosetti, France ,1911

La soupe fantastique, Emile Pirojansky, France, années 60

Woss Whoopee, Otto Messmer, Etats-Unis, 1928

Une nuit sans sommeil, Charley Bower, EtatsUnis, 1940

Projet pédagogique et artistique des élèves du CRI Axe Sud en partenariat avec la cinémathèque de Toulouse.

Copies conservées dans les collections de la Cinémathèque de Toulouse

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 50 59 40 »}]

Les élèves du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Axe Sud vous proposent deux soirées ciné-concerts sur 5 courts métrages de films muets. ciné-concerts cri axe sud

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