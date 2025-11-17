Ciné Conférence Altaïr Auvergne Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence

Ciné Conférence Altaïr Auvergne

Lundi 17 novembre 2025 à partir de 18h30. Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le Ciné-Palace vous invite à un ciné-conference le lundi 17 novembre à 18h00 à Saint-Rémy-de-Provence.

Assistez à la projection du film de Patrick Bureau Auvergne, terre de caractère et de passions , le 17 novembre à 18h30 au Ciné-Palace.



L’Auvergne abrite des paysages uniques en France. Si les volcans ont façonné ces paysages, ils ont aussi forgé le caractère des Auvergnats. De Clermont-Ferrand aux sommets du Cantal, des sources de Vichy jusqu’aux gorges de l’Allier, le réalisateur Patrick Bureau nous fait découvrir grâce à de multiples rencontres le vrai visage de l’Auvergne d’aujourd’hui.



Après Connaissance du monde, Altaïr conférences propose des rencontres privilégiées et de véritables moments d’échange autour de documentaires personnels et individuels.

Séance animée par le réalisateur-conférencier Patrick Bureau .

Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 67 87 cinepalace13210@orange.fr

English :

The Ciné-Palace invites you to a film screening and discussion on Monday, 17 November at 6:00 pm in Saint-Rémy-de-Provence.

German :

Das Ciné-Palace lädt Sie am Montag, den 17. November um 18:00 Uhr zu einer Filmvorführung mit Vortrag in Saint-Rémy-de-Provence ein.

Italiano :

Il Ciné-Palace vi invita a una conferenza sul cinema lunedì 17 novembre alle 18.00 a Saint-Rémy-de-Provence.

Espanol :

El Ciné-Palace le invita a una ciné-conferencia el lunes 17 de noviembre a las 18.00 horas en Saint-Rémy-de-Provence.

