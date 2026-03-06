CINÉ-CONFÉRENCE ALTAÏR: PEUPLES DU FROID

rue de la Méditerranée Mèze Hérault

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-09

Date(s) :

2026-03-09

Conférence Altaïr: film et rencontre avec le réalisateurs. Documentaire de Jacques DucoinSynopsis: Jacques Ducoin nous emmène à la rencontre des nomades Nénètses de Sibérie, Mongols et Kazakhs d’Asie centrale ou encore les Zanskarpas de l’Himalaya et témoigne de modes de vie respectueux des traditions et de l’environnement naturel.

rue de la Méditerranée Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 81 70 cinema-taurus@ville-meze.fr

English :

Altaïr Conference: film and meeting with the director. Documentary by Jacques DucoinSynopsis: Jacques Ducoin takes us to meet the nomadic Nenets of Siberia, the Mongols and Kazakhs of Central Asia and the Zanskarpas of the Himalayas, and bears witness to lifestyles that respect both tradition and the natural environment.

L’événement CINÉ-CONFÉRENCE ALTAÏR: PEUPLES DU FROID Mèze a été mis à jour le 2026-03-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE