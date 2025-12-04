Date et horaire de début et de fin : 2025-12-04 18:30 –

Gratuit : non Plein tarif : 5€Tarif réduit : 2€50 (étudiants, demandeur emploi)Abonnements : 22€ (tarif réduit : 11€) Adulte, Personne en situation de handicap, Senior

Altaïr conférences vous propose de rencontrer des professionnels de l’image, des réalisateurs aux multiples talents, des voyageurs qui arpentent les chemins du monde depuis des années afin de réaliser des documentaires remplis d’émotions et d’aventure. Découvrez leurs films lors de ces conférences proposant des rencontres privilégiées et de véritables moments d’échanges avec ces conteurs du monde. PEUPLES DU FROID : SIBÉRIE, MONGOLIE, HIMALAYAUN FILM DE JACQUES DUCOIN Jeudi 04 décembre – 18h30Espace Vie Locale, salle Paul Pouvreau__________________ SYNOPSIS Nomades Nénètses de Sibérie, Mongols et Kazakhs d’Asie centrale, Zanskarpas de l’Himalaya, tous vivent dans des conditions difficiles et parfois extrêmes. Jacques Ducoin nous emmène à leur rencontre et témoigne de modes de vies respectueux des traditions et de l’environnement naturel. Ces peuples ne possèdent pas grand chose mais se sentent libres. Un équilibre précaire néanmoins car leur avenir est gravement menacé par les changements climatiques.Après une immersion chez une brigade d’éleveurs de rennes de Sibérie, l’auteur vous invite au festival de glace sur le lac Khovsgöl, surnommé « la perle bleue de Mongolie », puis dans des paysages de steppe et de montagne il rencontre les éleveurs de yacks et les aigliers de l’Altaï. Enfin, dans l’âpreté et la rudesse de l’hiver des régions montagneuses du nord-ouest de l’Inde, avec son fils David, et son ami Nono, ils empruntent la rivière gelée du Zanskar à 3700m d’altitude pour retrouver une famille après 25 ans ! Un voyage périlleux, des retrouvailles émouvantes au cœur de l’Himalaya !__________________ – Comment réserver une place ? -Plein tarif : 5€Tarif réduit : 2€50 (étudiants, demandeur emploi)Abonnements : 22€ (tarif réduit : 11€) __________________ BILLETS EN VENTE SUR NOTRE SITE INTERNET OU À L’ESPACE VIE LOCALE

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr 0240264444