Date et horaire de début et de fin : 2026-01-08 18:30 –

Gratuit : non Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 2€50 (étudiants, demandeur d’emploi) / Abonnements : 22€ (tarif réduit : 11€) Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Altaïr conférences vous propose de rencontrer des professionnels de l’image, des réalisateurs aux multiples talents, des voyageurs qui arpentent les chemins du monde depuis des années afin de réaliser des documentaires remplis d’émotions et d’aventure. Découvrez leurs films lors de ces conférences proposant des rencontres privilégiées et de véritables moments d’échanges avec ces conteurs du monde. ROUTE 66 : LA PISTE DU RÊVE AMÉRICAINUN FILM DE CHRISTIAN VÉROTJeudi 08 janvier – 18h30Espace Vie Locale, salle Paul Pouvreau __________________________________ SYNOPSIS De Chicago à Los Angeles, elle serpente telle une cicatrice sur la peau du désert, entre canyons et plaines infinies. Des artistes la racontent, des films d’archive font revivre ses débuts. Racontée par Kerouac et Steinbeck, elle est la route du Rêve Américain canalisant les forces d’un peuple vers la conquête de l’Ouest. Harley Davidson et Cadillac, villes fantômes, rock et country-music, la Route 66 porte nos rêves, notre nostalgie d’une Amérique idéalisée…__________________________________ Comment réserver une place ?Plein tarif : 5€Tarif réduit : 2€50 (étudiants, demandeur d’emploi)Abonnements : 22€ (tarif réduit : 11€) BILLETS EN VENTE EN CLIQUANT ICI OU À L’ESPACE VIE LOCALE

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr 0240264444 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr