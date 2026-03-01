Date et horaire de début et de fin : 2026-04-02 18:30 –

Sur réservation

Altaïr conférences vous propose de rencontrer des professionnels de l’image, des réalisateurs aux multiples talents, des voyageurs qui arpentent les chemins du monde depuis des années afin de réaliser des documentaires remplis d’émotions et d’aventure. Découvrez leurs films lors de ces conférences proposant des rencontres privilégiées et de véritables moments d’échanges avec ces conteurs du monde. SÉNÉGAL, DU NORD AU SUDUN FILM DE MARC TEMMERMANJeudi 02 avril 2026 – 18h30Espace Vie Locale, salle Paul Pouvreau – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – SYNOPSIS Au fil des kilomètres parcourus du nord au sud, le long des côtes de l’Atlantique, le Sénégal dévoile une beauté insoupçonnée sur des terres historiques. De la ville de Saint-Louis tout au nord au Cap-Skirring à l’extrême sud, en passant par l’île de Gorée, le lac Rose, le désert de Lompoul ou encore la région du Siné-Saloum, Marc Temmerman vous emmène jusqu’en Casamance à la découverte de la légendaire hospitalité sénégalaise, dénommée la « Téranga ». Pays riche en histoire et en culture, le Sénégal recèle des trésors cachés et une grande palette de paysages rythmés par la rencontre des différentes ethnies du pays.Le film tentera de définir la notion de la « Téranga » en mettant en perspective le passé colonial du Sénégal et le visage actuel d’un pays kaléidoscope, touché par la pauvreté, mais réellement ouvert au monde telle une porte vers l’Afrique.Vécu comme une expérience personnelle, ce voyage le long des côtes de l’extrême ouest du continent africain, est raconté à la première personne. Inspiré par les roulements de la mer et les rencontres spontanées, le film défend un témoignage unique à la fois sensible et poétique, informatif et profondément humain. À l’ombre des baobabs, au son du balafon et aux reflets denses des bords de l’Atlantique, le film « Sénégal du nord au sud, aux origines de la Téranga » met en lumière un pays attachant qui ne laissera personne indifférent._____________________________________ – Comment réserver une place ? – > Plein tarif : 5€> Tarif réduit : 2€50 (étudiants, demandeur emploi)> Abonnements : 22€ (tarif réduit : 11€)BILLETS EN VENTE SUR WWW.SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU.FR OU À L’ESPACE VIE LOCALE_____________________________________EN SAVOIR PLUS SUR MARC TEMMERMANDiplômé en journalisme en 1997, Marc Temmerman entame sa vie par de nombreux voyages sac à dos à travers le monde. Il se lance ensuite dans une carrière de documentariste. Ses films, principalement diffusés sur Canal + France, Arte et la RTBF, l’ont amené à voyager à travers le monde dans des conditions exceptionnelles.L’Everest depuis le Népal, la traversée du désert du Ténéré au Niger, l’Australie du nord au sud, la mer de Java en Indonésie, les recoins du Queens à New York ou encore le pèlerinage de la montagne sacrée du Kaïlash au Tibet, en passant par l’Inde et la Chine (« Sur les Traces de Tintin »), les grands espaces de l’Ouest américain, le Moyen Orient de Gaza à Jérusalem, la ville de Kinshasa,… Des expériences uniques qui lui ont ouvert les portes des cycles de conférences dès 2016 avec son film sur Cuba. Marc Temmerman réitère l’aventure avec une nouvelle destination : le Sénégal.

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

