Ciné Conférence Altaïr : « Tokyo, au pays des extrêmes » Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu jeudi 2 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-02 18:30 –

Gratuit : non Sur réservation Tout public

Altaïr conférences vous propose de rencontrer des professionnels de l’image, des réalisateurs aux multiples talents, des voyageurs qui arpentent les chemins du monde depuis des années afin de réaliser des documentaires remplis d’émotions et d’aventure. Découvrez leurs films lors de ces conférences proposant des rencontres privilégiées et de véritables moments d’échanges avec ces conteurs du monde. TOKYO : AU PAYS DES EXTREMESUN FILM DE MAX DAUBER PAR PHILIPPE SOREILJeudi 05 octobre – 18h30Espace Vie Locale, salle Paul Pouvreau – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – SYNOPSIS Un archipel qui s’étend du Nord sibérien au Sud subtropical, des habitants à la sensibilité et à la subtilité délicate, le Japon, pays des extrêmes, vous dévoile ses multiples facettes. Le voyage commence à Tokyo, la capitale avec ses quelque 14 millions d’habitants, l’une des mégalopoles les plus impressionnantes au monde par son architecture démesurée. Puis, la découverte se poursuit dans la campagne nippone, au plus près de ces Japonais qui vivent en communion avec la nature. Cet étonnant mariage, tout en nuances, c’est la véritable identité du Japon, loin des idées reçues et des images toutes faites.Comme un voyage initiatique, vous serez convié à la découverte de l’art des jardins, de la cérémonie du thé ou encore des haïkus, ces poèmes très courts traduisant si bien la fragilité de chaque instant. Un immense travail en commun que ce film, signé Maximilien Dauber, cinéaste-conférencier réputé à la longue feuille de route qui aime capturer de ses voyages des images que l’on n’a pas l’habitude de voir, il a réalisé de nombreux tournages au Japon. Philippe Soreil, qui n’est plus à présenter, vous accompagnera tout au long de ce parcours._____________________________________ – Comment réserver une place ? – > Plein tarif : 5€> Tarif réduit : 2€50 (étudiants, demandeur emploi)> Abonnements : 22€ (tarif réduit : 11€)BILLETS EN VENTE SUR WWW.SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU.FR OU À L’ESPACE VIE LOCALE_____________________________________EN SAVOIR PLUS SUR PHILIPPE SOREILPendant plus de 35 années derrière les micros et devant les caméras comme présentateur radio et tv, producteur, réalisateur, Philippe Soreil a bourlingué dans une bonne cinquantaine de pays : Antarctique, Okavango, Galápagos, Sri Lanka, Sumatra, Groenland, Inde, Mauritanie… pour en ramener des reportages très personnels. Entre aventures et rencontres humaines, il a pu étancher sa soif d’émotions et son appétit de découvertes en partageant ses voyages et son regard. D’un bond dans l’espace et dans le temps, il nous embarque 1000 ans en arrière, sur la route des Vikings…

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr 02 40 26 44 44 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/culture/grands-rendez-vous/cine-conferences-altair-1310/cine-conference-altair-tokyo-au-pays-des-extremes-4394.html?cHash=89261083e0f2f0576b6c39e34362b6d2