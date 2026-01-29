Ciné-conférence Amazonia

12 rue du Général Koenig Reichshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-12 20:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Au cœur de l’Amazonie, au Brésil, en Équateur, au Pérou, en Bolivie ou en Guyane, un état des lieux saisissant sur la situation des tribus amazoniennes depuis les premiers contacts jusqu’à nos jours.

Au cœur de l’Amazonie, au Brésil, en Équateur, au Pérou, en Bolivie ou en Guyane, un état des lieux saisissant sur la situation des tribus amazoniennes depuis les premiers contacts jusqu’à nos jours.

Après plusieurs grandes expéditions qui l’ont amené, pendant plus de deux ans, à partager le quotidien, les rituels et les défis actuels de très nombreux peuples premiers de la forêt amazonienne, Patrick Bernard retrouve les Wayana qui, cinq décennies plus tôt, l’avaient adopté et invité à traverser le rituel initiatique du grand maraké. .

12 rue du Général Koenig Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 67 00 info@lacastine.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the heart of Amazonia, in Brazil, Ecuador, Peru, Bolivia and French Guiana, we present a striking overview of the situation of Amazonian tribes from the earliest contacts to the present day.

L’événement Ciné-conférence Amazonia Reichshoffen a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme de l’Alsace Verte