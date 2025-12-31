Ciné-conférence Amazonia Soultz-sous-Forêts

Ciné-conférence Amazonia

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Début : Mardi 2026-03-10 20:00:00

fin : 2026-03-10

2026-03-10

Patrick Bernard retrouve les Wayana qui l’avaient adopté et est invité à traverser le rituel initiatique du grand maraké. Découvrez son quotidien et ses expériences à travers ce reportage.

Au cœur de l’Amazonie, au Brésil, en Équateur, au Pérou, en Bolivie ou en Guyane, un état des lieux saisissant sur la situation des tribus amazoniennes depuis les premiers contacts jusqu’à nos jours.

Après plusieurs grandes expéditions qui l’ont amené, pendant plus de deux ans, à partager le quotidien, les rituels et les défis actuels de très nombreux peuples premiers de la forêt amazonienne, Patrick Bernard retrouve les Wayana qui, cinq décennies plus tôt, l’avaient adopté et invité à traverser le rituel initiatique du grand maraké. .

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr

Patrick Bernard is reunited with the Wayana who adopted him, and is invited to take part in the initiation ritual of the grand maraké. Discover his daily life and experiences in this report.

