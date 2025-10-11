Ciné conférence Anatomie d’un théorème Cinéma Le Sélect Saint-Jean-de-Luz

Ciné conférence Anatomie d'un théorème Cinéma Le Sélect Saint-Jean-de-Luz samedi 11 octobre 2025.

Cinéma Le Sélect 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Projection du film Anatomie d’une chute de Justine Triet, suivie d’une conférence d’Etienne Klein Anatomie d’un théorème Etienne Klein nous invite après la projection d’Anatomie d’une chute, à un détour par les mathématiques et les théorèmes d’incomplétude énoncés en 1931 par le logicien Kurt Gödel. Il démontra que jamais une théorie mathématique ne dira tout à propos des objets dont elle traite. Il existe toujours des énoncés mathématiques, dits indécidables , dont la théorie ne peut démontrer s’ils sont vrais ou faux. Nous nous interrogerons sur les analogies entre axiomes mathématiques et pièces à conviction, sur les liens entre la vérité et les faits démontrables.

Organisé en partenariat avec l’Académie des Sciences et le château d’Abbadia .

Cinéma Le Sélect 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 85 80 80 cineluz.animations@gmail.com

