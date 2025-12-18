Ciné-conférence avec Connaissance du monde Cinéma Galaxy Landerneau

Ciné-conférence avec Connaissance du monde

Cinéma Galaxy 4 Allée du Bois Noir Landerneau Finistère

Début : 2026-01-23 14:30:00

fin : 2026-01-23 16:00:00

2026-01-23

Hélène et Pierre vous font découvrir la Martinique, de ses plages et fonds marins à ses paysages spectaculaires, sa cuisine créole et ses traditions. Au fil de leurs explorations, ils mettent surtout en lumière l’histoire, la culture et l’âme d’un peuple chaleureux.

Dans le cadre de la projection de documentaires Connaissance du Monde, pour découvrir des pays, des cultures et des peuples du monde. .

Cinéma Galaxy 4 Allée du Bois Noir Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 9 75 61 93 43

