Ciné-conférence Belgique

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-13 20:00:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Façonnée par les grandes puissances européennes, la Belgique se distingue par un riche patrimoine culturel. Des cités hanséatiques flamandes aux paysages médiévaux de Wallonie, le pays mêle histoire et traditions.

Au nord, Bruges, Gand et Anvers brillent par leur art et leur passé marchand, tandis que l’Ardenne séduit par ses châteaux et festivités hors du temps.

Wallons et Flamands ont transmis leur singularité de génération en génération et leur héritage reflète à présent ce terreau fertile, à tel point que le pays compte un nombre record d’inscriptions au kilomètre carré au patrimoine matériel ou immatériel de l’Humanité par l’Unesco. Cet exploit donne irrésistiblement envie de sillonner le plat pays de Brel…

Une invitation séduisante à découvrir ses sites exceptionnels et à vivre la liesse de ses fêtes populaires, donc. En Wallonie, celles-ci invoquent géants et dragon pour rivaliser d’humour et de défis.

Qu’il s’agisse de fouler les plaines de Waterloo, croquer dans une gaufre liégeoise savoureuse, replonger dans un polar de Simenon ou profiter de sa convivialité légendaire, on se sent toujours un peu familier de cette culture puissante qui a essaimé au-delà des frontières… .

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Shaped by the great European powers, Belgium boasts a rich cultural heritage. From the Hanseatic cities of Flanders to the medieval landscapes of Wallonia, the country blends history and tradition.

L’événement Ciné-conférence Belgique Soultz-sous-Forêts a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de tourisme de l’Alsace Verte