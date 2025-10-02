Ciné-Conférence : Blow Up + Conférence Cinéma La Lanterne Bègles

Ciné-Conférence : Blow Up + Conférence Jeudi 2 octobre, 20h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-02T20:00:00 – 2025-10-02T23:00:00

Fin : 2025-10-02T20:00:00 – 2025-10-02T23:00:00

Une présentation du film par Patrice Lajus, et de la musique par Dominique Poublan d’Action Jazz est prévue avant la projection ainsi qu’un moment d’échange avec le public à l’issue de la projection..

Patrice Lajus a enseigné les lettres et le cinéma. Il a écrit plusieurs textes sur l’œuvre de Fellini, il a également participé à des ouvrages collectifs sur Woody Allen, Tim Burton, le cinéma d’animation, etc., un essai sur La Montagne sacrée d’Alejandro Jodorowsky.

Dominique Poublan – alias Dom Imonk – est rédacteur en chef de la Gazette Bleue de l’association Action Jazz dont le but est de dynamiser et défendre la scène jazz en Nouvelle Aquitaine.

Le film : Blow-Up de Michelangelo Antonioni (1966) / Musique de Herbie Hancock

Dans un parc de Londres, un jeune photographe surprend ce qu’il croit être un couple d’amoureux. Il découvre sur la pellicule une main tenant un revolver et un corps allongé dans les buisssons…

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Le 2 octobre à 20h / Blow-Up de Michelangelo Antonioni suivi d’une conférence, dans le cadre du FFIJAM, Festival franco-italien de Jazz et Cinéma, organisé par l’association Notre Italie. cinéma bègles

