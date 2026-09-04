Ciné-conférence « Cap vers la Laponie et la Toscane : se relever grâce au voyage » – Biblio’fil Médiathèque Claire Bretécher Le Cellier

Informations pratiques

Le Cellier

Ciné-conférence « Cap vers la Laponie et la Toscane : se relever grâce au voyage » – Biblio’fil

Médiathèque Claire Bretécher 62 rue de Bel air Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 19:00:00

fin : 2026-10-21 20:30:00

Date(s) :

2026-10-21

A l’occasion d’Octobre rose, projection du film d’Alexandra Husta, alias Tata Alex, qui a parcouru 10 000 km à vélo jusqu’au cercle polaire arctique. Echanges avec le public et dédicaces de ses différents récits de voyage. Un magnifique exemple de résilience après la maladie.

Entrée libre.

Réservation possible. .

Médiathèque Claire Bretécher 62 rue de Bel air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 44 82 mediatheque.lecellier@pays-ancenis.com

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English :

As part of Pink October, there will be a screening of the film by Alexandra Husta, also known as Tata Alex, who cycled 10,000 km to the Arctic Circle. There will be a Q&A session with the audience and a book signing of her various travel stories. A wonderful example of resilience in the face of illness.

L’événement Ciné-conférence « Cap vers la Laponie et la Toscane : se relever grâce au voyage » – Biblio’fil Le Cellier a été mis à jour le 2026-09-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis