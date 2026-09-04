Ciné-conférence « Cap vers la Laponie et la Toscane : se relever grâce au voyage » – Biblio’fil Médiathèque Claire Bretécher Le Cellier
mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Claire Bretécher · Le Cellier
Informations pratiques
Le Cellier
Ciné-conférence « Cap vers la Laponie et la Toscane : se relever grâce au voyage » – Biblio’fil
Médiathèque Claire Bretécher 62 rue de Bel air Le Cellier Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 19:00:00
fin : 2026-10-21 20:30:00
Date(s) :
2026-10-21
A l’occasion d’Octobre rose, projection du film d’Alexandra Husta, alias Tata Alex, qui a parcouru 10 000 km à vélo jusqu’au cercle polaire arctique. Echanges avec le public et dédicaces de ses différents récits de voyage. Un magnifique exemple de résilience après la maladie.
Entrée libre.
Réservation possible. .
Médiathèque Claire Bretécher 62 rue de Bel air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 44 82 mediatheque.lecellier@pays-ancenis.com
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English :
As part of Pink October, there will be a screening of the film by Alexandra Husta, also known as Tata Alex, who cycled 10,000 km to the Arctic Circle. There will be a Q&A session with the audience and a book signing of her various travel stories. A wonderful example of resilience in the face of illness.
L’événement Ciné-conférence « Cap vers la Laponie et la Toscane : se relever grâce au voyage » – Biblio’fil Le Cellier a été mis à jour le 2026-09-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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