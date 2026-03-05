Ciné-Conférence Chaplin et la Philosophie Cinéma Liberty Monsempron-Libos

Ciné-Conférence Chaplin et la Philosophie

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Conférence par Jean-François Cazeaux, suivie du film Les Lumières de la Ville .

Chaplin et la Philosophie la représentation du corps dans le cinéma burlesque, qui conduit à la représentation du peuple, chez Chaplin.

Une légère collation vous sera offerte avant le film.

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr

English : Ciné-Conférence Chaplin et la Philosophie

Lecture by Jean-François Cazeaux, followed by the film Les Lumières de la Ville .

Chaplin and Philosophy: the representation of the body in burlesque cinema, which leads to Chaplin’s representation of the people.

A light snack will be served before the film.

