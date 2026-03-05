Ciné-Conférence Chaplin et la Philosophie Cinéma Liberty Monsempron-Libos
Ciné-Conférence Chaplin et la Philosophie Cinéma Liberty Monsempron-Libos samedi 14 mars 2026.
Ciné-Conférence Chaplin et la Philosophie
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Conférence par Jean-François Cazeaux, suivie du film Les Lumières de la Ville .
Chaplin et la Philosophie la représentation du corps dans le cinéma burlesque, qui conduit à la représentation du peuple, chez Chaplin.
Une légère collation vous sera offerte avant le film.
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr
English : Ciné-Conférence Chaplin et la Philosophie
Lecture by Jean-François Cazeaux, followed by the film Les Lumières de la Ville .
Chaplin and Philosophy: the representation of the body in burlesque cinema, which leads to Chaplin’s representation of the people.
A light snack will be served before the film.
