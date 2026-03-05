Ciné-Conférence Chaplin et la Philosophie Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Ciné-Conférence Chaplin et la Philosophie

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Conférence par Jean-François Cazeaux suivie du film Le Kid .

Chaplin et la Philosophie la représentation du corps dans le cinéma burlesque, qui conduit à la représentation du peuple, chez Chaplin.

Une légère collation vous sera offerte avant le film.

Conférence par Jean-François Cazeaux suivie du film Le Kid .

Chaplin et la Philosophie la représentation du corps dans le cinéma burlesque, qui conduit à la représentation du peuple, chez Chaplin.

Une légère collation vous sera offerte avant le film. .

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-Conférence Chaplin et la Philosophie

Lecture by Jean-François Cazeaux followed by the film The Kid .

Chaplin and Philosophy: the representation of the body in burlesque cinema, which leads to Chaplin’s representation of the people.

A light snack will be served before the film.

L’événement Ciné-Conférence Chaplin et la Philosophie Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Villeneuve Vallée du Lot