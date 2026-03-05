Ciné-Conférence Chaplin et la Philosophie Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Ciné-Conférence Chaplin et la Philosophie Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot dimanche 15 mars 2026.
Ciné-Conférence Chaplin et la Philosophie
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Conférence par Jean-François Cazeaux suivie du film Le Kid .
Chaplin et la Philosophie la représentation du corps dans le cinéma burlesque, qui conduit à la représentation du peuple, chez Chaplin.
Une légère collation vous sera offerte avant le film.
Conférence par Jean-François Cazeaux suivie du film Le Kid .
Chaplin et la Philosophie la représentation du corps dans le cinéma burlesque, qui conduit à la représentation du peuple, chez Chaplin.
Une légère collation vous sera offerte avant le film. .
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-Conférence Chaplin et la Philosophie
Lecture by Jean-François Cazeaux followed by the film The Kid .
Chaplin and Philosophy: the representation of the body in burlesque cinema, which leads to Chaplin’s representation of the people.
A light snack will be served before the film.
L’événement Ciné-Conférence Chaplin et la Philosophie Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Villeneuve Vallée du Lot