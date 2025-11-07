Ciné-Conférence Chine Au pied du Tibet Esplanade Louis Aragon Le Tréport

Ciné-Conférence Chine Au pied du Tibet

Esplanade Louis Aragon Casino Joa Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Réalisation Patrick Mathé

Ce film raconte la vie de Joseph Rock, un explorateur qui vécut en Chine entre 1920 et 1949. En arrivant dans l’Empire céleste, il entendit parler d’une montagne plus haute que l’Everest et aux pieds de laquelle vivait une redoutable tribu tibétaine dirigée par une reine qui interdisait tout accès à son territoire !

Alors, pendant des années, Rock organisa des expéditions insensées dans les grands espaces tibétains à la recherche de ce mystérieux sommet.

Les récits de ses nombreuses et stupéfiantes aventures, publiés dans le National Geographic, firent rêver des millions d’Américains et d’Européens. J. Rock fit découvrir au monde l’extraordinaire culture des Naxi de la région de Lijiang et réalisa de nombreuses photos des Mo-suo du lac Lugu.

Cette région merveilleuse, où les femmes ne se marient pas, est connue sous le nom de Pays des femmes .

Tarif 8 € .

Esplanade Louis Aragon Casino Joa Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 45 19 00 63

