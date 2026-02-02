Ciné-conférence Circ’Arctique Place de la Gare Royan
Ciné-conférence Circ’Arctique Place de la Gare Royan mercredi 25 mars 2026.
Ciné-conférence Circ’Arctique
Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Film Luc Dénoyer
.
Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film Luc Dénoyer
L’événement Ciné-conférence Circ’Arctique Royan a été mis à jour le 2026-01-30 par Mairie de Royan