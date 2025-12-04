CINÉ-CONFÉRENCE COLOMBIE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

CINÉ-CONFÉRENCE COLOMBIE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins jeudi 4 décembre 2025.

CINÉ-CONFÉRENCE COLOMBIE

Cinéjade 2 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 14:30:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Connaissance du monde Colombie, La renaissance des civilisations amérindiennes

Jeudi 4 décembre

14:30



Colombie

La renaissance des civilisations amérindiennes

Alexandre FABRE



Du haut du Cerro de Monserrate, frontière entre le monde sauvage et le monde moderne, le contraste est saisissant. D’un côté la ville de Bogota à l’architecture hispanique riche et colorée, de l’autre les peuples indigènes. En traversant la Colombie et son histoire, partez à la rencontre de populations qui vivent en marge de la société moderne. Elles ont conservé un rythme de vie à l’opposé du nôtre, proche de la nature, arborant des techniques de chasse et d’agriculture ancestrales, une médecine naturelle et un certain nombre de rites, danses et chants quasi chamaniques.



‍Un film d’Alexandre FABRE présenté par Philippe BOURSICOT.



Billetterie en ligne ICI>>> .

Cinéjade 2 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CINÉ-CONFÉRENCE COLOMBIE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Saint Brevin