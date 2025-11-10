Ciné-conférence Connaissance du monde La Grèce MAAT Arcachon

MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

« Des îles légendaires au balcon d’Athènes »

Évoquer le pays qui a inventé les sciences exactes, la beauté et la démocratie est un défi audacieux. Un défi relevé par le réalisateur Vincent HALLEUX dans ce documentaire qui présente d’abord Athènes, la plus ancienne capitale européenne, une ville vieille de pas moins de 3400 ans.

Athènes et les îles proches du Pirée appelées Saroniques sont l’un des plus grands carrefours de l’humanité. Nous partirons à la découverte des fabuleux balcons d’Athènes Salamine, Égine, Spetsès et Hydra, l’île majestueuse au gigantesque théâtre naturel. Sa beauté à couper le souffle nous mènera hors du temps. Par le passé, elle a séduit des artistes tels que les peintres Marc Chagall et Pablo Picasso, ou encore l’actrice Sophia Loren, entre autres célébrités. .

