Ciné-conférence Connaissance du monde La Russie Eternelle MAAT Arcachon

Ciné-conférence Connaissance du monde La Russie Eternelle MAAT Arcachon lundi 5 janvier 2026.

Ciné-conférence Connaissance du monde La Russie Eternelle

MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-05

fin : 2026-01-05

Date(s) :

2026-01-05

Ciné-conférence La Russie Eternelle

« De St-Petersbourg aux Cités médiévales de l’anneau d’or »

Les réalisateurs Michel DRACHOUSSOFF et Robert-Émile CANAT nous offrent avec leur documentaire Ma Russie éternelle des images exceptionnelles, une vision personnelle des lieux les plus connus (Moscou, Saint-Pétersbourg), et de nombreux autres qui le sont beaucoup moins (la mer Blanche, la Carélie). Ce film nous présente les aspects les plus beaux de la Russie ancienne, au travers de ses cités grandioses, de ses palais, des bulbes de ses églises et cathédrales, de ses fêtes populaires. Le commentaire fort, sans complaisance, nous plonge dans la réalité de la Russie contemporaine à la recherche de ses racines et qui tente de réaliser son devoir de mémoire par rapport à son histoire souvent tragique.

Un voyage très personnel, d’une grande beauté et d’une grande poésie. .

MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

English : Ciné-conférence Connaissance du monde La Russie Eternelle

German : Ciné-conférence Connaissance du monde La Russie Eternelle

Italiano :

Espanol : Ciné-conférence Connaissance du monde La Russie Eternelle

L’événement Ciné-conférence Connaissance du monde La Russie Eternelle Arcachon a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Arcachon