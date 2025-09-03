Ciné-conférence Connaissance du monde L’Antarctique MAAT Arcachon

Ciné-conférence Connaissance du monde L’Antarctique MAAT Arcachon lundi 26 janvier 2026.

Ciné-conférence Connaissance du monde L’Antarctique

MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26

fin : 2026-01-26

Date(s) :

2026-01-26

Ciné-conférence Connaissance du Monde L’Antarctique

« Aux confins de la planète »

L’Antarctique a depuis toujours nourri l’imaginaire des explorateurs les plus ambitieux. Son climat est si extrême que l’homme n’a jamais pu s’y implanter. Pourtant, ce continent blanc est le théâtre des plus belles aventures humaines. Ce film part à la découverte des histoires méconnues des explorateurs d’hier et des scientifiques d’aujourd’hui.

La réalisatrice Solène DESBOIS vous invite à effectuer un voyage spectaculaire aux confins du monde qui vous dévoilera les splendeurs d’un sanctuaire immaculé qu’il faut à tout prix préserver. .

MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

English : Ciné-conférence Connaissance du monde L’Antarctique

German : Ciné-conférence Connaissance du monde L’Antarctique

Italiano :

Espanol : Ciné-conférence Connaissance du monde L’Antarctique

L’événement Ciné-conférence Connaissance du monde L’Antarctique Arcachon a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Arcachon