Ciné-conférence Connaissance du monde Le Pérou MAAT Arcachon

« Des sommets sacrés à la racine du monde »

Laissez-vous guider par le cinéaste-conférencier québécois André Maurice, pour découvrir un Pérou authentique à l’image de l’incontournable Machu Picchu, les communautés indigènes, les artistes de Lima, les récoltants de café, de thé, de cacao et les producteurs de pisco, une eau-de-vie de raisin, tout cela agrémenté par la danse des ciseaux ou les paroles de David, sur son île du lac Titicaca.

Destination de choix depuis nombre d’années, le Pérou se distingue par ses richesses archéologiques, sa diversité environnementale, sa gastronomie, ses ressources naturelles, son patrimoine culturel. Le Pérou, dit-on souvent, est un mendiant assis sur un trône en or

Sa richesse est partout, dans le sous-sol et cela depuis plus de 5000 ans, date de l’apogée de la civilisation incas. .

MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

