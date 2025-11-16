Ciné conférence Connaissance du monde Espace La Garenne Missillac
Ciné conférence Connaissance du monde Espace La Garenne Missillac dimanche 16 novembre 2025.
Ciné conférence Connaissance du monde
Espace La Garenne 9 rue Saint Charles Missillac Loire-Atlantique
Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2026-03-15 15:00:00
2025-11-16 2025-12-14 2026-01-11 2026-02-15 2026-03-15 2026-04-12
Connaissance du monde ciné-conférences pour la saison 2025-2026 à l’espace culturel La Garenne à Missillac
Martinique dimanche 16 novembre 2025 à 15h00
Colombie dimanche 14 décembre 2025 à 15h00
Pérou dimanche 11 janvier 2026 à 15h00
Inde dimanche 15 février 2026 à 15h00
Japon dimanche 15 mars 2026 à 15h00
GR37 Coeur de Bretagne dimanche 12 avril 2026 à 15h00 .
Espace La Garenne 9 rue Saint Charles Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
