Ciné-conférence Connaissance du monde Splendeur des Lacs Italiens MAAT Arcachon

MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Début : 2025-11-24

fin : 2025-11-24

2025-11-24

« De la Lombardie à Venise »

Mario INTROÏA, grand bourlingueur dans l’âme, nous emmène sur des rives enchanteresses, des grands lacs italiens jusqu’à Venise. Un documentaire passionnant qui nous fera découvrir les rivages des lacs de Garde, de Côme, Majeur, et celui d’Orta, jusqu’en Vénétie ! Depuis toujours, les pourtours de ces rivages ont inspiré les récits enflammés des grands écrivains romantiques !

Enchâssés comme autant de pierres précieuses dans l’écrin de l’arc alpin, ces lacs offrent à l’Italie ses plus beaux paysages lacustres, tout en échappées, en balcons et en corniches. Le voyage ne se limite pas à ces perles de l’Italie du Nord ; la Vénétie est aussi à l’honneur avec trois étapes incontournables Vérone, Padoue et Venise. .

MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

