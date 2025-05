Ciné-Conférence Crash – Cinéma Les Montreurs d’Images Agen, 30 mai 2025 20:00, Agen.

Lot-et-Garonne

Ciné-Conférence Crash Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 20:00:00

fin : 2025-05-30

Date(s) :

2025-05-30

CRASH

Drame érotique Canada 1996 1h40 VOSTF

Avec James Spader, Holly Hunter, Rosanna Arquette

Prix spécial du jury Cannes 1996. Interdit aux moins de 16 ans.

CRASH

Drame érotique Canada 1996 1h40 VOSTF

Avec James Spader, Holly Hunter, Rosanna Arquette

James et Catherine Ballard mènent une vie sexuelle très débridée. Suite à une grave collision avec le docteur Helen Remington ayant entraîné la mort de son mari, James se lance dans l’exploration des rapports étranges qui lient danger, sexe et mort.

Prix spécial du jury Cannes 1996.

Interdit aux moins de 16 ans. .

Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 31 33 22

English : Ciné-Conférence Crash

CRASH

Erotic drama ? Canada ? 1996 ? 1h40 ? VOSTF

With James Spader, Holly Hunter, Rosanna Arquette

Special Jury Prize ? Cannes 1996. Forbidden to children under 16.

German : Ciné-Conférence Crash

CRASH

Erotisches Drama ? Kanada ? 1996 ? 1h40 ? VOSTF

Mit James Spader, Holly Hunter, Rosanna Arquette

Sonderpreis der Jury ? Cannes 1996. Ab 16 Jahren verboten.

Italiano :

CRASH

Dramma erotico? Canada ? 1996 ? 1h40 ? VOSTF

Con James Spader, Holly Hunter, Rosanna Arquette

Premio speciale della giuria ? Cannes 1996. Vietato ai minori di 16 anni.

Espanol :

CRASH

Drama erótico ? Canadá ? 1996 ? 1h40 ? VOSTF

Con James Spader, Holly Hunter, Rosanna Arquette

Premio Especial del Jurado ? Cannes 1996. Prohibida a menores de 16 años.

L’événement Ciné-Conférence Crash Agen a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Destination Agen