Ciné-conférence Dans les forêts Place de la Gare Royan

Ciné-conférence Dans les forêts
Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-12
2025-11-12
Film d’Élise et Louis-Marie Blanchard
Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10
English :
Film by Élise and Louis-Marie Blanchard
German :
Film von Élise und Louis-Marie Blanchard
Italiano :
Film di Élise e Louis-Marie Blanchard
Espanol :
Película de Élise y Louis-Marie Blanchard
