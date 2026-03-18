Ciné-conférence d’Hervé Guyader Le Chenal Porspoder

Ciné-conférence d’Hervé Guyader

Le Chenal 13 RUE DU PORT Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Nicolas Bouvier, l’écrivain-voyageur

En 1953, Nicolas Bouvier (1929-1998) quitte l’université pour entreprendre avec un ami peintre un long voyage en voiture. Il trace une route vers l’Est qui le conduira de Genève à Tokyo via la Yougoslavie, la Macédoine, la Turquie, l’Iran, l’Afghanistan, l’Inde et Ceylan. Ce périple oriental va constituer la matrice de L’Usage du monde , récit initiatique considéré comme le livre fondateur de la littérature de voyage. D’autres récits suivront, son œuvre est aujourd’hui traduite dans le monde entier.

Marin, voyageur, écrivain, docteur ès lettres, Hervé Guyader est spécialiste de la littérature de voyage. Il a organisé à Brest en 2008 le tout premier colloque international consacré à Nicolas Bouvier. Il a publié un essai ( Nicolas Bouvier. Musique et poésie pour habiter le monde ) et deux ouvrages collectifs sur cet écrivain.

Il évoquera l’écrivain-voyageur et présentera le film Le hibou et la baleine réalisé par Patricia Plattner dans lequel Nicolas Bouvier aborde différents thèmes et se confie. .

Le Chenal 13 RUE DU PORT Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 89 54 36

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English : Ciné-conférence d’Hervé Guyader

L’événement Ciné-conférence d’Hervé Guyader Porspoder a été mis à jour le 2026-03-18 par OT IROISE BRETAGNE