Ciné-Conférence Enk’Aï La voix Maasai Dyo

Ciné-Conférence Enk’Aï La voix Maasai

Salle des Fêtes Dyo Saône-et-Loire

Début : 2026-03-12 20:00:00

2026-03-12

La municipalité de Dyo organise sa troisième soirée culturelle de l’année. A l’affiche la Projection du film “Enk’Aï La voix Maasaï” en présence du réalisateur Hubert Lagente. Les Maasaï (également écrit Massaï, Masaï ou Maassaï) constituent une population africaine d’éleveurs et de guerriers semi-nomades d’Afrique de l’Est, vivant principalement dans le centre et le sud-ouest du Kenya et au nord de la Tanzanie. Durant 60 minutes Hubert Lagente nous emmène au cœur d’une histoire qui ressemble à un roman. Huit heures de route depuis Nairobi, une piste improbable… et puis, soudain, un lieu hors du temps Neolita Camp. Là, dans la Forêt de l’Enfant Perdu, des destins se croisent, s’entrelacent, se réinventent. Là-bas, la sagesse ancestrale rencontre les âmes en quête de sens.

Entrée Gratuite. Paiement au chapeau .

Salle des Fêtes Dyo 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 78 61 10 mairiededyo@orange.fr

