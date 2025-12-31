Ciné-conférence Éthiopie Soultz-sous-Forêts

Ciné-conférence Éthiopie

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Début : Mardi 2026-02-03 20:00:00

fin : 2026-02-03

2026-02-03

Frédéric et Olivier prennent la route depuis le flanc nord du Parc National des montagnes du Simien pour assister au Genna , le Noël Éthiopien.

Dans la nuit du 6 au 7 janvier, l’Éthiopie chrétienne est en émoi pour Genna , la Noël éthiopienne. Dans les semaines qui précèdent cette nuit, les pèlerins se mettent en marche des 4 coins du pays en direction de Lalibela la Jérusalem éthiopienne, où cette fête de Noël est la plus grandiose.

Pour être les témoins privilégiés de cette foi, Frédéric et Olivier prennent la route depuis le flanc nord du Parc National des montagnes du Simien… Vingt-trois jours de marche les attendent, à travers un défilé de hautes montagnes, de collines et de zones à végétation surprenante. .

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr

English :

Frédéric and Olivier set off from the northern flank of the Simien Mountains National Park to attend the Genna , the Ethiopian Christmas.

