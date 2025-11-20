Ciné conférence exploration voyage Bolivie rue Marcellin Desboutin Moulins

Ciné conférence exploration voyage Bolivie

La musique jouée par les communautés indiennes du pays est le fil de ce film. En allant à la rencontre de ceux qui fabriquent les centaines de flûtes utilisées en Bolivie, vous découvrirez différentes facettes de ce pays tout en contrastes.

English :

Music played by the country’s Indian communities is the thread running through this film. By meeting the people who make the hundreds of flutes used in Bolivia, you’ll discover different facets of this country of contrasts.

German :

Die Musik, die von den indianischen Gemeinschaften des Landes gespielt wird, zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Film. Indem Sie die Menschen treffen, die die Hunderte von Flöten herstellen, die in Bolivien verwendet werden, lernen Sie verschiedene Facetten dieses kontrastreichen Landes kennen.

Italiano :

La musica suonata dalle comunità indiane del Paese è il filo conduttore di questo film. Andando a conoscere le persone che producono le centinaia di flauti utilizzati in Bolivia, scoprirete diverse sfaccettature di questo Paese pieno di contrasti.

Espanol :

La música interpretada por las comunidades indígenas del país es el hilo conductor de esta película. Al ir al encuentro de las personas que fabrican los cientos de flautas que se utilizan en Bolivia, descubrirá distintas facetas de este país lleno de contrastes.

