Ciné conférence Exploration voyage Dans les forêt Morcenx-la-Nouvelle

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Gratuit

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-17

2025-11-17

Dans les forêt Un film d’Elise et Louis-Marie Blanchard

« Qu’est ce qu’une forêt ? Peut on exploiter la forêt de manière écologique ? Quelle place notre société est-elle prête à accorder à la « nature sauvage » ? Quelle est notre relation avec les autres êtres vivants ? La forêt, qui couvre aujourd’hui un tiers du territoire français est un endroit à la fois familier et mystérieux, lieu des peurs, des mythes et de l’imagination, mais aussi lieu de ressources indispensables et écosystème fragile, qu’il convient de protéger et de faire prospérer. »

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

English : Ciné conférence Exploration voyage Dans les forêt

Dans les forêts A film by Elise and Louis-Marie Blanchard

« What is a forest? Can forests be exploited ecologically? What place is our society prepared to give to « wild nature »? What is our relationship with other living beings? »

German : Ciné conférence Exploration voyage Dans les forêt

Dans les forêts Ein Film von Elise und Louis-Marie Blanchard

« Was ist ein Wald? Kann man den Wald auf ökologische Weise nutzen? Welchen Platz ist unsere Gesellschaft bereit, der « wilden Natur » einzuräumen? Wie ist unsere Beziehung zu anderen Lebewesen? »

Italiano :

Dans les forêts Un film di Elise e Louis-Marie Blanchard

« Che cos’è una foresta? È possibile sfruttare le foreste in modo ecologico? Che posto è disposta a dare la nostra società alla « natura selvaggia »? Qual è il nostro rapporto con gli altri esseri viventi?

Espanol : Ciné conférence Exploration voyage Dans les forêt

Dans les forêts Una película de Elise y Louis-Marie Blanchard

« ¿Qué es un bosque? ¿Se pueden explotar los bosques de forma respetuosa con el medio ambiente? ¿Qué lugar está dispuesta a conceder nuestra sociedad a la « naturaleza salvaje »? ¿Cuál es nuestra relación con los demás seres vivos?

