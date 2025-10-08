Ciné conférence exploration voyage Eurovélo 6 rue Marcellin Desboutin Moulins
Ciné conférence exploration voyage Eurovélo 6 rue Marcellin Desboutin Moulins jeudi 11 décembre 2025.
Ciné conférence exploration voyage Eurovélo 6
rue Marcellin Desboutin CGR Cinémas Moulins Allier
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif réduit
Retraités et séniors
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
2025-12-11
De mai à octobre, la famille Bourguet est partie durant 5 mois traverser l’Europe à vélo le long de l’Eurovélo route n°6, aussi surnommée l’EuroVélo route des fleuves.
rue Marcellin Desboutin CGR Cinémas Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 89 41 cgr.moulins@cgrcinemas.fr
English :
From May to October, the Bourguet family spent 5 months cycling across Europe along Eurovélo route n°6, also known as the EuroVélo route des fleuves.
German :
Von Mai bis Oktober fuhr die Familie Bourguet fünf Monate lang mit dem Fahrrad quer durch Europa entlang der Eurovélo-Route Nr. 6, die auch als EuroVélo-Route der Flüsse bezeichnet wird.
Italiano :
Da maggio a ottobre, la famiglia Bourguet ha trascorso 5 mesi in bicicletta attraverso l’Europa lungo il percorso Eurovélo n°6, noto anche come percorso fluviale EuroVélo.
Espanol :
De mayo a octubre, la familia Bourguet pasó 5 meses recorriendo Europa en bicicleta por la ruta EuroVélo n°6, también conocida como la ruta fluvial EuroVélo.
