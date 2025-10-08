Ciné conférence exploration voyage Eurovélo 6 rue Marcellin Desboutin Moulins

Ciné conférence exploration voyage Eurovélo 6

De mai à octobre, la famille Bourguet est partie durant 5 mois traverser l’Europe à vélo le long de l’Eurovélo route n°6, aussi surnommée l’EuroVélo route des fleuves.

From May to October, the Bourguet family spent 5 months cycling across Europe along Eurovélo route n°6, also known as the EuroVélo route des fleuves.

Von Mai bis Oktober fuhr die Familie Bourguet fünf Monate lang mit dem Fahrrad quer durch Europa entlang der Eurovélo-Route Nr. 6, die auch als EuroVélo-Route der Flüsse bezeichnet wird.

Da maggio a ottobre, la famiglia Bourguet ha trascorso 5 mesi in bicicletta attraverso l’Europa lungo il percorso Eurovélo n°6, noto anche come percorso fluviale EuroVélo.

De mayo a octubre, la familia Bourguet pasó 5 meses recorriendo Europa en bicicleta por la ruta EuroVélo n°6, también conocida como la ruta fluvial EuroVélo.

