Ciné conférence exploration voyage Japon rue Marcellin Desboutin Moulins

Tarif : 56 – 56 – 56 EUR

pour 7 séances

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Le japon offre mille raisons de s’y rendre. Peu de pays suscitent autant d’idées reçues, mais ce film invite à explorer l’âme japonaise par ses arts jardins, gastronomie, thé, fleurs, papier, bain et architecture. L’excellence y est une quête constante.

rue Marcellin Desboutin CGR Cinémas Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 89 41 cgr.moulins@cgrcinemas.fr

English :

Japan offers a thousand reasons to visit. Few countries give rise to so many preconceived ideas, but this film invites us to explore the Japanese soul through its arts: gardens, gastronomy, tea, flowers, paper, baths and architecture. Excellence is a constant quest.

German :

Japan bietet tausend Gründe, um dorthin zu reisen. Es gibt nur wenige Länder, die so viele Vorurteile hervorrufen, aber dieser Film lädt dazu ein, die japanische Seele durch ihre Künste zu erforschen: Gärten, Gastronomie, Tee, Blumen, Papier, Bäder und Architektur. Exzellenz ist dort ein ständiges Streben.

Italiano :

Ci sono mille motivi per visitare il Giappone. Pochi paesi danno adito a tante idee preconcette, ma questo film vi invita a esplorare l’anima giapponese attraverso le sue arti: giardini, gastronomia, tè, fiori, carta, bagni e architettura. L’eccellenza è una ricerca costante.

Espanol :

Hay mil razones para visitar Japón. Pocos países suscitan tantas ideas preconcebidas, pero esta película invita a explorar el alma japonesa a través de sus artes: jardines, gastronomía, té, flores, papel, baños y arquitectura. La excelencia es una búsqueda constante.

