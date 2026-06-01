Ciné Conférence Femmes Au travail ! Place de l’Église Callac
Ciné Conférence Femmes Au travail ! Place de l’Église Callac mardi 23 juin 2026.
Callac
Ciné Conférence Femmes Au travail !
Place de l’Église La Belle Equipe Callac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Et si l’on regardait autrement l’histoire des femmes au travail en Bretagne ? Plongeant dans les films d’archives conservés à la Cinémathèque de Bretagne, cette ciné-conférence met en lumière le travail des femmes en Bretagne tout au long du 20ème siècle. Projection suivie d’un échange avec Anna Quéré, responsable éditoriale à Bretagne Culture Diversité et Marie Carrez, chargée de la programmation à la Cinémathèque de Bretagne. .
Place de l’Église La Belle Equipe Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60
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English :
L’événement Ciné Conférence Femmes Au travail ! Callac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol