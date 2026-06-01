Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ciné Conférence Femmes Au travail ! Place de l’Église Callac

Ciné Conférence Femmes Au travail ! Place de l’Église Callac mardi 23 juin 2026.

Lieu : Place de l'Église

Adresse : La Belle Equipe

Ville : 22160 Callac

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Tarif :

Callac

Ciné Conférence Femmes Au travail !

Place de l’Église La Belle Equipe Callac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Et si l’on regardait autrement l’histoire des femmes au travail en Bretagne ? Plongeant dans les films d’archives conservés à la Cinémathèque de Bretagne, cette ciné-conférence met en lumière le travail des femmes en Bretagne tout au long du 20ème siècle. Projection suivie d’un échange avec Anna Quéré, responsable éditoriale à Bretagne Culture Diversité et Marie Carrez, chargée de la programmation à la Cinémathèque de Bretagne.   .

Place de l’Église La Belle Equipe Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné Conférence Femmes Au travail ! Callac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

À voir aussi à Callac (Côtes-d'Armor)