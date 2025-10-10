Ciné-conférence Femmes pionnières de la photographie Gallia Théâtre-Cinéma Saintes

Conférence Femmes pionnières de la photographie histoire d’une créativité libre donnée par Pascale Lépinasse, historienne de l’art, suivie de la projection du film À la recherche de Vivian Maier de J. Maloof et Ch. Siskel (2013) à 21h.

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 84 52 22 amis.musees.saintes.17@gmail.com

English :

Lecture by art historian Pascale Lépinasse on « Women pioneers of photography: the story of free creativity », followed by a screening of the film À la recherche de Vivian Maier by J. Maloof and Ch. Siskel (2013) at 9pm.

German :

Vortrag « Femmes pionnières de la photographie: histoire d’une créativité libre » von Pascale Lépinasse, Kunsthistorikerin, gefolgt von der Vorführung des Films À la recherche de Vivian Maier von J. Maloof und Ch. Siskel (2013) um 21 Uhr.

Italiano :

Conferenza della storica dell’arte Pascale Lépinasse su « Donne pioniere della fotografia: la storia della libera creatività », seguita dalla proiezione del film À la recherche de Vivian Maier di J. Maloof e Ch. Siskel (2013) alle 21.00.

Espanol :

Conferencia de la historiadora del arte Pascale Lépinasse sobre « Mujeres pioneras de la fotografía: la historia de la libre creatividad », seguida de la proyección de la película À la recherche de Vivian Maier de J. Maloof y Ch. Siskel (2013) a las 21:00 horas.

