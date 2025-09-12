CINÉ-CONFÉRENCE JAPON Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

CINÉ-CONFÉRENCE JAPON Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins jeudi 5 mars 2026.

CINÉ-CONFÉRENCE JAPON

Cinéjade 2 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-03-05 14:30:00

2026-03-05

Connaissance du monde Japon, L’île de Kyushu et le Bushido

Jeudi 5 mars

14:30



Japon

L’île de Kyushu et le Bushido

Ludovic TAC



Lnoe Japon est un mariage de la modernité la plus pointue avec la tradition ancestrale et nourrit une culture de la discipline qui s’incarne pleinement dans les arts martiaux, dont la pratique participe à la représentation d’une vie saine. Partons à la découverte de l’île de Kyushu, dans le sud. De châteaux en temples, de jardins somptueux en dojos traditionnels, de paysages magnifiques en villes illuminées, suivons un itinéraire dans l’esprit du Musha shugyo, le chemin initiatique du samouraï.



À propos du réalisateur

Ludovic TAC

Né le 7 avril 1970 aux Lilas (93), il vit et travaille entre Paris et la Bretagne.



Réalisateur à ce jour d’une quinzaine de documentaires, dont 7 pour le réseau Connaissance du Monde, encore inédits, ses domaines de prédilection allient conscience sociale et amour de la culture.



Citons des portraits d’artistes (Jean-Claude Charbonel 2006, Jacques Lacomblez 2011), des drames sociaux (Le talc Morhange 2011) ou des problématiques sociales (Apprendre à aider 2017) ou encore la culture celte (Chrétientés celtes 2021).



Passionné de poésie, en particulier d’inspiration surréaliste, il est l’auteur depuis 2001 de 5 recueils de poèmes.



Billetterie en ligne ICI>>> .

Cinéjade 2 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique

