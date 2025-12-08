Ciné conférence Le chemin de stevenson, avec un âne Morcenx-la-Nouvelle
« Robert-Louis-Stevenson, jeune écrivain / voyageur écossais effectua une randonnée hors du commun en 1878, avant de publier son célèbre récit Voyage avec un âne dans les Cévennes . »
« Philippe et Maricris Jacq s’élancent sur les traces de l’aventurier accompagnés de leur ânesse Lola . Ils parcourent les plateaux granitiques du Velay, les hautes terres du Gévaudan, séjournent comme Stevenson à l’abbaye de Notre-Dame-des-Neiges, gravissent les crêtes dénudées du Mont-Lozère, puis découvrent le pays des camisards dans la Cévenne des Cévennes , avant d’atteindre Saint-Jean-du-Gard, terme du voyage. Un chemin de 220 kilomètres riche en histoires, en rencontres et en découvertes, à travers les splendides paysages de moyenne montagne de la Haute-Loire, de la Lozère, de l’Ardèche et du Gard. »
Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Ciné conférence Le chemin de stevenson, avec un âne
« Robert-Louis-Stevenson, a young Scottish writer/traveller, made an unusual trek in 1878, before publishing his famous account: « Travelling with a donkey in the Cévennes ». »
German : Ciné conférence Le chemin de stevenson, avec un âne
« Robert-Louis-Stevenson, ein junger schottischer Schriftsteller / Reisender unternahm 1878 eine außergewöhnliche Wanderung, bevor er seinen berühmten Bericht veröffentlichte: « Reise mit einem Esel in den Cevennen ». »
Italiano :
« Robert-Louis-Stevenson, giovane scrittore e viaggiatore scozzese, intraprese un trekking straordinario nel 1878, prima di pubblicare il suo famoso resoconto: « Viaggiando con un asino nelle Cévennes »
Espanol : Ciné conférence Le chemin de stevenson, avec un âne
« Robert-Louis-Stevenson, joven escritor y viajero escocés, realizó una extraordinaria travesía en 1878, antes de publicar su famoso relato: « Viajando con un burro por las Cevenas »
