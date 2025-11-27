Ciné-conférence Le chemin de Stevenson Place de la Gare Royan
Ciné-conférence Le chemin de Stevenson Place de la Gare Royan jeudi 27 novembre 2025.
Ciné-conférence Le chemin de Stevenson
Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Film de Philippe et Maricris Jacq
Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10
English :
Film by Philippe and Maricris Jacq
German :
Film von Philippe und Maricris Jacq
Italiano :
Film di Philippe e Maricris Jacq
Espanol :
Película de Philippe y Maricris Jacq
