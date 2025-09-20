Ciné-conférence « Le cinéma, miroir de Noisy-le-Grand » avec Jean Yves de Lépinay Espace Michel Simon Noisy-le-Grand

Ciné-conférence « Le cinéma, miroir de Noisy-le-Grand » avec Jean Yves de Lépinay Espace Michel Simon Noisy-le-Grand samedi 20 septembre 2025.

Ciné-conférence « Le cinéma, miroir de Noisy-le-Grand » avec Jean Yves de Lépinay Samedi 20 septembre, 20h30 Espace Michel Simon Seine-St-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Fin : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Professionnel de l’image et des archives cinématographiques, Jean-Yves de Lépinay vous présentera l’architecture de Noisy-le-Grand à travers le prisme du cinéma.

Espace Michel Simon 16 Av. Emile Cossonneau, 93160 Noisy-le-Grand, France Noisy-le-Grand 93160 Quartier Centre Seine-St-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}]

Ciné-conférence « Le cinéma, miroir de Noisy-le-Grand »

André Bogaerts