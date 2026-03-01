Ciné-conférence Le consentement EVE scène universitaire Le Mans
Ciné-conférence Le consentement EVE scène universitaire Le Mans jeudi 26 mars 2026.
Ciné-conférence Le consentement
EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 18:30:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Ciné-conférence présenté par Delphine Letort, Hélène Charlery et Nolwenn Mingant
Dans le cadre de l’ANR FEMME, soutenu par la Région Pays de la Loire .
EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 culture@univ-lemans.fr
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English :
L’événement Ciné-conférence Le consentement Le Mans a été mis à jour le 2026-03-10 par CDT72