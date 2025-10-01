Ciné-conférence Le Japon Place de la Gare Royan

Ciné-conférence Le Japon Place de la Gare Royan mercredi 1 octobre 2025.

Ciné-conférence Le Japon

Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Film de Philippe Soreil

.

Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10

English :

Film by Philippe Soreil

German :

Film von Philippe Soreil

Italiano :

Film di Philippe Soreil

Espanol :

Película de Philippe Soreil

L’événement Ciné-conférence Le Japon Royan a été mis à jour le 2025-09-16 par Mairie de Royan