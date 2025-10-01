Ciné-conférence Le Japon Place de la Gare Royan
Ciné-conférence Le Japon Place de la Gare Royan mercredi 1 octobre 2025.
Ciné-conférence Le Japon
Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-01
2025-10-01
Film de Philippe Soreil
Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10
Film by Philippe Soreil
Film von Philippe Soreil
Film di Philippe Soreil
Película de Philippe Soreil
