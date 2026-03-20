Ciné-conférence Le Paris des Modernes 1905-1925 Gallia Théâtre-Cinéma Saintes

Ciné-conférence Le Paris des Modernes 1905-1925

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Conférence ≪Le Paris des modernes 1905-1925≫ donnée par Pascale Lepinasse, suivie de la projection du film Les amants de Montparnasse de Jacques Becker, 1958 (en remplacement du film de Woody Allen initialement prévu).

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Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 84 52 22 amis.musees.saintes.17@gmail.com

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English :

Lecture by Pascale Lepinasse on Le Paris des modernes 1905-1925 , followed by a screening of Jacques Becker’s 1958 film Les amants de Montparnasse (replacing the Woody Allen film originally scheduled).

L’événement Ciné-conférence Le Paris des Modernes 1905-1925 Saintes a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge