Ciné-conférence Le Pérou à l’honneur Résidence Les Clés d’Or Orthez

Ciné-conférence Le Pérou à l’honneur

Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

En présence du réalisateur Yves Pétriat.

Partage d’expériences de son voyage au Pérou & Quizz

12h15 déjeuner péruvien, partagez la table du réalisateur

14h30 Ciné-conférence Film Lac Titicaca, Mamani, l’héritage inca et échanges

16h Entract’ gourmand .

Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00 orthez@domitys.fr

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English : Ciné-conférence Le Pérou à l’honneur

L’événement Ciné-conférence Le Pérou à l’honneur Orthez a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Coeur de Béarn