Ciné-conférence Le Pérou à l’honneur Résidence Les Clés d’Or Orthez
Ciné-conférence Le Pérou à l’honneur Résidence Les Clés d’Or Orthez vendredi 27 mars 2026.
Ciné-conférence Le Pérou à l’honneur
Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
En présence du réalisateur Yves Pétriat.
Partage d’expériences de son voyage au Pérou & Quizz
12h15 déjeuner péruvien, partagez la table du réalisateur
14h30 Ciné-conférence Film Lac Titicaca, Mamani, l’héritage inca et échanges
16h Entract’ gourmand .
Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00 orthez@domitys.fr
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English : Ciné-conférence Le Pérou à l’honneur
L’événement Ciné-conférence Le Pérou à l’honneur Orthez a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Coeur de Béarn