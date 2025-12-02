Ciné-Conférence Le Pérou des civilisations et des hommes Esquibien Audierne

Ciné-Conférence Le Pérou des civilisations et des hommes

Début : 2026-01-25 17:00:00

Réalisé par Bernard BRUEL

Le Pérou, qui n’a pas rêvé en entendant ce nom, synonyme de conquistadors espagnols, de trésors cachés de l’Eldorado ! Le film vous emmène découvrir ces contrées et les populations mystérieuses de ce pays mythique.La côte du Pacifique qui abritait les premières civilisations, et nourrit les péruviens de délicieux plats de poisson cru. La cordillère des Andes qui héberge les populations indiennes en poncho coloré, puis les vallées amazoniennes, où l’on récolte le café et le chocolat du commerce équitable. Le Machu Picchu et les nombreux sites de la vallée sacrée de Cuzco, avec les très nombreuses constructions en pierre des Incas. Les hauts sommets de la cordillère blanche qui font le bonheur des trekkeurs et sont le domaine des éleveurs d’alpacas, à la laine si douce… Enfin le fameux lac Titicaca avec ses cultures en terrasses, à 4000 m d’altitude…

