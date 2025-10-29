Ciné-Conférence – Esplanade Louis Aragon Le Tréport

Ciné-Conférence –

Esplanade Louis Aragon Casino Joa Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2026-01-30 18:30:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Témoignage de voyage de Sabrina et Jérôme Bergami

La Terre en Marche, une initiation au voyage, une école de la vie. C’est l’alliance d’une expérience unique du terrain et d’une aventure exemplaire.

La Traversée de l’Afrique de l’Est de Sabina et Jérôme Bergami ce sont 2300 km à pied, Ethiopie, Tanzanie, Malawi, Zimbabwe, avec leur petite fille de vingt mois sur le dos et 40 kg de matériel à tracter.

Tarif 8 € .

Esplanade Louis Aragon Casino Joa Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 45 19 00 63

