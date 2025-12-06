Ciné Conférence L’enfance d’un maitre Dyo

Ciné Conférence L’enfance d’un maitre

Salle des Fêtes Dyo Saône-et-Loire

Tarif : Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2026-02-12 20:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Ce film documentaire raconte l’extraordinaire destin d’un jeune maître tibétain d’aujourd’hui, Kalou Rinpoché. Né en 1990 à Darjeeling en Inde, il est ce qu’on appelle un Tulkou, la jeune réincarnation reconnue par le Dalaï-Lama d’un grand maître tibétain décédé en 1989 et dont il porte désormais le nom.

Filmé dès l’âge de ses 18 mois, voici le parcours inédit d’un futur maître spirituel, un témoignage des 25 premières années de sa vie, avec ses questions, ses doutes et son cheminement, entre tradition et modernité.

En tant qu’homme d’images, Bruno Vienne, cinéaste animalier une partie de sa vie, a été immédiatement attiré par la beauté qui émanait de cet enfant.

La volonté de réussir à filmer cet enfant en lui faisant oublier la caméra comme s’il était dans la nature a été l’un des premiers enjeux. Réussir à se faire accepter et à passer inaperçu dans une communauté de pratiquants a été un autre enjeu. Bruno a eu accès pleinement à sa vie privée, traversant avec lui en alternance périodes de doutes et de grâces, moments de drames et intimes. A notre époque de remises en questions fondamentales des philosophies et religions diverses, Kalou Rimpoche pourrait il incarner une nouvelle génération de passeurs ouverts sur le monde dans lequel nous vivons ? .

Salle des Fêtes Dyo 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Ciné Conférence L’enfance d’un maitre

